Lazio, Immobile re del burraco. Jessica: “Sei un imbroglione!”

ROMA - Partite da quarantena a burraco tra Ciro Immobile e Jessica Melena. La coppia hanno fatto la terza partita a carte in pochi giorni: vince ancora l’attaccante della Lazio, che straccia la moglie di nuovo e su Instagram scrive: “Game over, sei davvero scarsa”. Ma Jessica non ci sta per niente e accusa: “Sicuramente bara!”. Ciro passa così queste giornate lontano dalla squadra. Si allena in casa, è circondato dall’affetto della famiglia, gioca alla PlayStation e sfida la moglie. Anche se giorni fa scriveva: “Mi serve un avversario più forte”. Ma ora si deve per forza accontentare di lei. Tutti sono in attesa di vedere quando Jessica batta Immobile: di sicuro arriverà un bel post per prendere in giro l’attaccante biancoceleste, che ad oggi è super anche con le carte in mano.