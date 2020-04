“La Lazio ha messo gli occhi su Coates”

ROMA - A volte ritornano, è il momento di dirlo. In casa Lazio rispunta il nome di Sebastian Coates, roccioso difensore uruguaiano (con passaporto spagnolo) già entrato in orbita biancoceleste nel lontano 2011. Il giornale Record parla di un ds Igli Tare molto interessato all’ex Nacional. Era stato seguito prima del suo salto in Europa: da Montevideo a Liverpool, poi il ritorno in patria. Nel 2014 va al Sunderland, nel 2016 veste la maglia dello Sporting Lisbona. Si è affermato, oggi va verso i 30 anni: è un profilo di assicurata esperienza. Ha rinnovato con i portoghesi a gennaio scorso, il suo contratto scadrà nel 2023. Ha una valutazione intorno ai 10 milioni di euro. La Lazio, in vista della prossima stagione, qualcosa farà in difesa. Da capire se le indiscrezioni rimbalzate dal Portogallo troveranno conferma.