Lazio, ecco il piano di azione: visite in sette giorni

ROMA - Visite in una settimana, dal 27 aprile in poi. E’ la bozza del piano di azione della Lazio, ma per essere attuato c’è bisogno del via libera della Figc: si attende la stipula del protocollo medico di garanzia, unitario, che sarà definito dalla commissione incaricata dalla federazione, tornerà a riunirsi tra martedì e mercoledì. Il piano è stato progettato in base a quanto comunicato venerdi? sera dal ministro Spadafora, ossia che la ripresa degli allenamenti avverrà «presumibilmente dal 4 maggio», questo è stato scritto nella lettera indirizzata a Malagò, presidente del Coni, dopo la proroga del blocco degli allenamenti (serve un nuovo decreto per il via libera di maggio). Se la data del 4 sarà confermata nei prossimi giorni, la Lazio provvederà all’organizzazione dei test cui saranno sottoposti tecnici e giocatori, ma anche tutti i componenti degli staff, i magazzinieri e chiunque fa parte del mondo di Formello.