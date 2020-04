Lazio, festa in casa Inzaghi: il piccolo Lorenzo compie 7 anni

ROMA - Altra festa da quarantena in casa Simone Inzaghi. Dieci giorni fa il tecnico della Lazio celebrava i suoi 44 anni, oggi è il giorno del figlio Lorenzo. Sette anni per il piccolo di casa, festeggiato in famiglia insieme a papà Simone, mamma Gaia e al fratello Tommaso (nato dalla precedente relazione di Inzaghi con Alessia Marcuzzi, ndr). Foto tutti insieme, regali e ovviamente una bella torta personalizzata con un “Forza Lazio” al centro. La dedica della mamma su Instagram: “Grazie per aver reso la nostra vita meravigliosa... Buon compleanno vita nostra”. Lorenzo sta passando questi giorni in casa e gioca con il papà. Il campo manca ad entrambi: alle fine di ogni partita, il piccolo Inzaghi prende il pallone, vola sul prato dell’Olimpico e segna sotto la Curva Nord. Ama la Lazio quanto Simone. E in estate arriverà per lui anche un altro fratello. Si prevede una vera festa, con la speranza che questa emergenza sia del tutto finita.

