Pogba e l'ex Lazio Morrison: “Allo United stavamo per fare a botte”

ROMA - Ravel Morrison si è sempre portato sulle spalle l’etichetta di promessa non mantenuta. Nelle giovanili del Manchester United ha stregato Sir Alex Ferguson. Ma il carattere dell’inglese ha frenato la sua ascesa. I Red Devils nel 2012 lo hanno ceduto al West Ham, non ne potevano più di alcuni comportamenti poco corretti fuori dal campo. Un girovagare in Inghilterra, poi l’arrivo alla Lazio da svincolato. Non ha mai lasciato il segno. Oggi è al Middlesbrough, in Championship. Nella Primavera dello United illuminava, adesso non più. Aveva come compagno Paul Pogba, che ha raccontato alla radio ufficiale del club: “Eravamo in allenamento, tutti sapevano quanto Ravel fosse bravo. Dribblava i giocatori, ma non me: gli rubai palla e si arrabbiò. Mi diede un calcio, io non risposi subito perché non parlavo inglese. Poi l’ho distrutto prendendogli ancora il pallone. Iniziò ad inveirmi contro in inglese, io gli risposi in francese con ‘ci vediamo nello spogliatoio’. È venuto da me, mi ha abbracciato e da lì in poi ci siamo avvicinati. È una storia strana e divertente, ora siamo molto amici”.