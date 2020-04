Lazio, Immobile è PlayStation e Formula 1. Ma Jessica non ci sta

ROMA - Si allena al massimo Ciro Immobile, anche alla PlayStation. Chissà se l’attaccante della Lazio stia davvero pensando di disputare un GP virtuale di Formula 1. Prima di quello australiano vinto dal ferrarista Charles Leclerc, Ciro aveva strizzato l’occhio ad una possibile partecipazione: “Vedremo”. Per Melbourne si era allenato bene, aveva fatto registrare il tempo di 1’20’’, un giro non da pole position ma che gli avrebbe garantito la decima/undicesima posizione in griglia. Ora in casa fa davvero sul serio: simulatore con volante e sedile e sguardo concentrato al monitor. La moglie Jessica però non ci sta: “Mi aveva detto che non giocava più alla Play per un po’, ora ho capito perché”. La tattica di Immobile pare essere stata chiara: spegnere i videogiochi qualche giorno per avere un po’ di “credito” con la moglie, da scontare poi al simulatore in grande stile. E attenzione: domenica 19 aprile alle ore 19 c’è il Virtual China Grand Prix. Ciro sembra davvero impegnarsi molto per essere in gara anche lui a sfidare i grandi piloti della Formula 1 e non solo.