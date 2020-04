Lazio, auguri a Stefano Fiore: l'eroe della Coppa Italia 2004

ROMA - Buon compleanno a Stefano Fiore. L’ex centrocampista, alla Lazio tra il 2001 e il 2004, spegne oggi 45 candeline. In Serie A 321 presenze e 48 reti, nelle coppe europee 62 presenze e 9 reti, in Nazionale 38 presenze e 2 reti. Il presidente Cragnotti lo acquistò insieme a Giannichedda dall’Udinese nel 2000 per 44,5 miliardi di lire e lo lasciò in prestito in bianconero per una stagione. Con la Lazio fu il protagonista indiscusso nella vittoria di Coppa Italia del 2004: nella finale d’andata siglò una strepitosa doppietta nel 2-0 alla Juve, in quella di ritorno entrò tra i marcatori del definitivo 2-2 diventando anche il capocannoniere del torneo conquistato da Mancini.

Nel suo palmares anche una Supercoppa europea

Nel suo palmares figurano anche un’altra Coppa Italia, vinta con il Parma nel 1999, due Coppe Uefa - sempre con il Parma (1995 e 1999), un Intertoto con l’Udinese (2000) e soprattutto la Supercoppa Uefa con il Valencia del 2004, vinta dalla squadra di Ranieri per 2-1 contro il Porto di Victor Fernandez. L’ultimo atto si disputò a Monaco e il club spagnolo, tra i titolari, vantava i nostri Carboni, Corradi e Di Vaio. Dopo la parentesi estera tornò in Italia a vestire le maglie di Fiorentina, Torino, Livorno e Mantova. Chiuse la carriera nella sua Cosenza, disputando le ultime due stagioni in Prima Divisione nel 2009/10 e nel 2010/11. Con la Nazionale Italiana partecipò alle spedizioni di due Europei, quello del 2000 perso contro la Francia in virtù del golden goal di Trezeguet, e quello del 2004 che vide l’Italia di Trapattoni uscire ai gironi.