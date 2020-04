“Everton su Immobile, Moise Kean e soldi nell'affare con la Lazio”

ROMA - Altre voci di mercato dall’Inghilterra, l’Everton pare sia molto interessato a Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio ha disputato fin qui una stagione incredibile, Carlo Ancelotti lo vorrebbe in Premier League per rinforzare la sua squadra. Il portale Team Talk lancia l’indiscrezione: da Goodison Park sono pronti ad inserire Moise Kean nell’affare per convincere i biancocelesti. Il giovane attaccante azzurro non si è ambientato in Inghilterra. Preso per 30 milioni di euro dalla Juventus nel 2019, non è riuscito a lasciare il segno. Un solo gol e problemi disciplinari. Ora potrebbe essere la contropartita, più un eventuale conguaglio, per arrivare al sogno Immobile. Ancelotti ha puntato l’attaccante della Lazio, vuole una squadra formato Champions League in vista della prossima stagione. Tuttavia l’affare appare molto difficile. Ciro è una bandiera del club, ha un contratto ancora lungo e non ha nessuna intenzione di lasciare Roma. Le ultime parole dell’agente Sommella, non lasciano intendere un affare all’orizzonte: “Alla Lazio sta bene”.