Lazio, la giornata di Luis Alberto: 3 allenamenti e yoga con la sua Patri

ROMA - L’aveva detto, Luis Alberto: “Non mi sono mai allenato così tanto in casa”. Il numero dieci della Lazio sta dando veramente il massimo in attesa della ripresa degli allenamenti. Le sue prime settimane di quarantena le ha trascorse da solo in casa e la famiglia in Spagna, poi il ricongiungimento con la moglie Patricia e i figli. Un motivo in più per stare tranquilli e sereni aspettando la fine di questa emergenza Coronavirus. Luis fatica tanto, non si risparmia. La sua giornata inizia con un’ora di yoga insieme alla sua dolce metà. Poi nel pomeriggio corsa e nuoto libero in piscina (prontamente riscaldata). Per finire, la sera, palestra tra pesi e squat. Non molla e si diverte, il giocatore biancoceleste. E sorride quando la moglie fa esercizi di yoga (alle prese con una sorta di verticale al muro). Il tutto condito da un po’ di amore. Vuole essere al top quando riprenderanno gli allenamenti, le prove ci sono tutte. Il tempo ora passa lento con giornate tutte uguali, dopo, con l’orologio regalato da Ciro Immobile (come promesso), le lancette andranno sicuramente più veloci verso altri obiettivi.