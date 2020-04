Lazio, Leiva ‘alla Inzaghi': allena i figli aspettando il rientro

ROMA - Lucas Leiva è ai box, il brasiliano della Lazio ha approfittato di questo stop forzato della Serie A per finire sotto i ferri. Intervento ad inizio aprile al ginocchio, era interessato il menisco. Ora sta procedendo con il recupero: elettrostimolatori per non perdere il tono muscolare, un po’ di palestra e movimenti blandi al ginocchio ancora con cerotto e tutore. Si diverte in casa insieme ai figli. In un video postato su Instagram, Lucas allena con il pallone Pedro e Valentina. Il primo palleggia di destro, di sinistro e con la testa. La seconda invece, usa le mani: vuole fare il portiere. Pedro è nelle giovanili della Lazio, sta crescendo sulle orme del padre. La piccola di casa invece, per ora si allena solo con il papà. Il calcio nella famiglia Leiva è una tradizione di famiglia. Lo zio Leivinha è stato un calciatore di spicco anche della Seleçao e ha fatto una grande carriera, così come Lucas. E Pedro ha già la benedizione di Acerbi, che sotto al post ha commentato: “Non ne sbaglia uno”. Piccoli Leiva crescono.