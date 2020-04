Lazio, l'agente di Vazquez: “Felice al Siviglia, ma tante squadre su di lui”

ROMA - Strizza l’occhio alla Lazio, Franco Vazquez. L’italo argentino oggi è al Siviglia, il suo contratto è in scadenza nel 2021. Per ora nessun incontro per il rinnovo, il suo futuro potrebbe essere di nuovo in Italia. Al Palermo è esploso, poi è volato in Spagna. A Roma c’è l’amico Joaquin Correa. I due hanno giocato insieme con la maglia andalusa, poi il Tucu è sbarcato nella Capitale. Qualche settimana fa ha invitato El Mudo a venire in Italia, alla Lazio. Uno scherzo che però potrebbe lasciar presagire un prossimo affare. L’agente di Vazquez, ai taccuini di Sevilla.abc, ha ammesso: “Franco è riconoscente nei confronti del Siviglia. Adesso aspettiamo per capire quale decisione verrà presa. La quarantena ha fermato il colloquio in atto sul rinnovo. Sì, c’è l’interesse di altre squadre registrato sia a gennaio che nell’estate scorsa. Lui è contento a Siviglia. A tutti quelli che hanno chiesto di lui abbiamo risposto la stessa cosa, ovvero che non è il momento di parlarne. Mi sembra una mancanza di rispetto verso il club”. Poi sul possibile futuro in Argentina: “Sarebbe un onore ricevere una chiamata dal Boca Juniors o dal River Plate, ma so che questo non è il momento per tornare in patria. Si allena molto e per le condizioni in cui è può giocare ad un livello eccellente per altri anni”.

