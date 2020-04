Lazio, Parolo: “Pronti ad accendere anche la testa. Inseguiamo il sogno scudetto”

ROMA - Un derby particolare con Marco Parolo in ‘tribuna virtuale’. Ecco ‘Tutti contro Covid’, la sfida online a colpi di beneficenza tra Roma e Lazio in aiuto al Policlinico di Tor Vergata. In diretta streaming, il centrocampista biancoceleste ha parlato del momento: “Vivo il tutto con un po’ di ansia, per fortuna i miei genitori e i miei amici vivono in una zona meno colpita della Lombardia rispetto a quelle di Milano e Bergamo. La situazione è difficile, molte persone hanno perso i cari. Gli anziani, i nonni, ci hanno dato tanti insegnamenti. Come vivo la quarantena? Mi ha permesso di rallentare un attimo con la testa, di staccare dalla tensione delle partite e di godermi più mio figlio. Poi sono tornato a fare cose che facevo da bambino, come tagliare il prato, mi rilassa. Cercherò di essere un uomo migliore quando si ripartirà, servirà fare tesoro di quanto imparato”.

Ripartire

Parolo incassa i complimenti di Carlo Verdone, tifoso della Roma in collegamento, e parla della possibile ripresa: “Ci stiamo preparando, adesso stiamo iniziando a riaccendere la testa. Aspettiamo che tutto venga fatto con il rispetto delle norme e della popolazione italiana. C'è tanta voglia di inseguire questo sogno, sarebbe bello ripopolare Roma di biancoceleste. A quel punto costringeremo i romanisti a fare la quarantena in un altro modo (ride, ndr). Certo, le partite senza tifosi sono complicate. Lo stadio pieno vuol dire adrenalina, emozione. Non averla sarà difficile, ho notato la differenza quando ho giocato a porte chiuse”.