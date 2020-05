Gollini: “Lazio, stagione incredibile. Ma con lo stop ha perso qualcosa”

ROMA - Quando si potrà riprendere in Serie A non è ancora noto, ma gli allenamenti, almeno in casa Lazio, ripartiranno da mercoledì. Inizia una vera e propria preparazione in vista, se sarà possibile, del match che darà il via alla ripresa del campionato. Quello contro l’Atalanta di Pierluigi Gollini. Il portiere dei bergamaschi, in una diretta Instagram con Er Faina, ha commentato la stagione dei biancocelesti: “Non mi aspettavo una annata così della Lazio, poi è partito tutto dal 3-3 contro di noi. Con lo stop ha perso qualcosa, prima si era creato entusiasmo, aveva una scia positiva. Però non so, alla fine non è che sono cambiati i giocatori. Per me adesso sarà un altro campionato. Senza stop chi avrebbe vinto lo scudetto? Per me se lo sarebbero giocato fino alla fine Lazio e Juventus. Per come la vedevo io, mi sembrava un bel testa a testa con tutti i presupposti per un campionato combattuto". Atalanta e Lazio torneranno a sfidarsi, forse, più avanti. La squadra di Inzaghi cercherà punti per il sogno scudetto, quella di Gasperini per un posto Champions League. Una grande sfida tra due grandi formazioni.