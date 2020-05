Lazio, Marusic: “Pronti a ricominciare. Avremo ancora più voglia”

ROMA - In campo anche Adam Marusic. L’esterno della Lazio ha già assaggiato il terreno di Formello, è tornato ad allenarsi dopo il periodo di quarantena e lo stop per infortunio. Sta tornando al 100%, gli allenamenti in solitaria gli serviranno per arrivare al massimo e correre veloce sulla fascia. Inzaghi lo aspetta. Il montenegrino, in diretta su Lazio Style Radio, ha parlato del momento: “Sto bene, ora a casa mi riposo dopo l’allenamento mattutino. Siamo felici, dopo due mesi siamo tornati a Formello per continuare il lavoro. Dopo l’ok agli allenamenti abbiamo fatto festa. Poi i controlli, tutti stiamo bene. Io e Sergej ci teniamo in contatto, in quarantena facevamo videochiamate, vederlo anche se da lontano è stato bello.

Sul campionato

“Dobbiamo rispettare le regole, certo, ma ci siamo fermati quando giocavamo un calcio totale. Vedremo quello che succede, ancora non si sa nulla. Dobbiamo solo farci trovare pronti. In questo periodo di quarantena ho rivisto tante partite nostre. Genoa-Lazio? L’ho rivista almeno 2-3 volte perché ho segnato. Ho avuto nostalgia. Mancano ancora 12 partite, abbiamo la voglia di continuare. In questa situazione però, serve solo aspettare. Posso dire che siamo pronti a ripartire. Ho parlato con tanti compagni, tutti dicono lo stesso: 'Pronti per continuare'. Senza pubblico sarà un’altra cosa, ma queste sono le regole. Ma se è l’unico modo, bisogna lo stesso giocare”.

Sulla stagione

“La partita più importante è stata Lazio-Inter in cui abbiamo vinto. Ho giocato su entrambe le fasce. Il mister mi aveva dato consigli sull’angolo, ho calciato, poi sul rimpallo Sergej ha segnato. A Genova uno dei gol più belli mai segnati in carriera. Sono felice di quella giornata. Ho avuto problemi muscolari, ma ora voglio prepararmi bene. Serve dare il massimo, poi vediamo. La famiglia biancoceleste? Si sente. Quando sono arrivato già c’era questo clima, ora ancor di più. Squadra unita e compatta, giochiamo uno per l’altro. Il look di Milinkovic? L’ho visto, ma non possiamo uscire. Speriamo presto di andare dal parrucchiere”.

La voglia di ripartire

“Sono da solo a casa, siamo in tanti in questa condizione. Sento la mia famiglia ogni giorno. In Montenegro la situazione è migliore rispetto all’Italia. Spero di farli venire presto qui, anche se mancherà ancora un po’ di tempo. In casa mi sono allenato. Poi tv, serie, videochiamate con gli amici. Alla Play gioco, ma non online. Ogni giorno mi cucino qualcosa. Oggi carne con riso e insalata. Niente dolci, non ci riesco. Il futuro? Sarò tutto più bello, avremo più voglia. Speriamo che presto possa passare tutto. Torneremo come prima, ma con più voglia”.