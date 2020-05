Maradona: “Sui calci d'angolo convinsi Giordano a venire al Napoli”

ROMA - “Il giocatore italiano più forte con cui ho giocato è stato Bruno Giordano”. Scritto e sottoscritto da Diego Armando Maradona. Estate 1985: il Pibe de Oro stravede per il giocatore della Lazio, lo vuole al Napoli. L’opera di convincimento è iniziata già tempo prima. A svelare il curioso retroscena di mercato ci pensa il quotidiano argentino Olé con le parole di Diego: “C’era Napoli contro Lazio nel girone di ritorno, quel giorno provai ad insistere con lui. Ad ogni calcio d’angolo della Lazio, mi avvicinavo e gli dicevo: ‘Bruno, devi venire al Napoli’. Lui mi rispondeva subito: ‘Sei matto! Mi uccidono se me ne vado da qui’. Andavo avanti così. Su un altro corner o punizione, tornavo vicino a lui e insistevo: ‘Dimmi quanto guadagni, lo riferisco al presidente Ferlaino. Ti offrirà un contratto migliore’. Continuava a ripetermi che fossi matto”. Nell’estate del 1985, Giordano lascia la Lazio dopo dieci anni e si trasferisce al Napoli. Missione compiuta da parte di Maradona. Via al tridente con Diego, Giordano e Carnevale. Insieme porteranno il Napoli alla vittoria dello scudetto. Poi, con l'arrivo di Careca, ecco la MaGiCa: Maradona, Giordano e il brasiliano. Uno degli attacchi più forti.

Napoli, 33 anni fa il primo scudetto: il ricordo dei tifosi sui social