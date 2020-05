Lazio, Leiva rilancia: “La sfida scudetto è solo con noi stessi”

ROMA - Freme, ha voglia di tornare al top, Lucas Leiva. Il brasiliano della Lazio, durante la quarantena, ha approfittato dello stop della Serie A per operarsi al ginocchio. La sua ‘Fase 2’ è fatta di un lavoro differenziato per completare il recupero in vista della possibile ripresa del campionato. Sta bruciando le tappe, a Formello corre e svolge attività con il pallone. E pensa al sogno scudetto con la Juve ad un punto. Ai microfoni del portale ‘Terra’, Lucas ha ammesso: “La vera sfida non penso sia quella con i bianconeri, ma con la Lazio stessa. Dovremo riprendere da dove eravamo rimasti, rinnovandoci e credendo che sia possibile, perché manca solo una dozzina di partite”.

L’operazione

“Non è stato semplice durante la pandemia. Ho iniziato a pensare di sottopormi a questo intervento e non ero così sicuro. Entrare in ospedale in quel momento era come entrare nell’occhio del ciclone, ma avevo preso tutte le precauzioni possibili. Questo periodo l’ho usato per rimettere a posto il ginocchio e tutto è andato alla grande. Qualche piccolo rischio l’ho corso, questo è vero. Adesso però, sto godendo dei vantaggi di aver scelto il momento giusto per operarmi. I problemi sono alle spalle”.