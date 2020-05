Lazio, Vieri con il cerotto e la bomba di Nedved: 21 anni fa la Coppa delle Coppe

ROMA - Maiorca - Lazio è sicuramente una delle partite ‘vintage’ più famose della storia biancoceleste. Tanti gli elementi che hanno reso epico quel match. In primis, quella è l’ultima edizione di un torneo europeo bellissimo. E poi l’impresa dei ragazzi di Eriksson che si portano a casa la prima Coppa del continente, la maglia gialla e nera, il cerotto di Vieri, il gol di Nedved, la sofferenza negli ultimi minuti. Questi gli ingredienti che rendono unico quel trofeo, ricordato da tutti in casa Lazio come il più grande messo in bacheca.

La serata della Coppa eterna

Eriksson manda in campo gli uomini migliori. Marchegiani, Nesta, Mihajlovic, Pancaro, Favalli, Stankovic, Almeyda, Mancini, Nedved, Salas e Vieri. Bobone la sblocca subito con un gol di testa spettacolare. Cross di Pancaro, portiere in uscita, colpo in acrobazia e super festa per i tanti tifosi laziali arrivati a Birmingham. Il Maiorca di Cuper è squadra tosta. Non spiccano grandi nomi, è il gruppo a fare la differenza. La banda delle Baleari fa 1-1 con Dani. La Lazio però, è fatta di campioni. Vieri gioca con la testa fasciata, colpito da Siviero in uno dei tanti duelli in quota. Il sopracciglio sanguina, ma lui non molla: nel finale combatte al limite dell’area di rigore, poi palla a Nedved. L’esterno sgancia la bomba che trova l’angolino della rete. Finale: 2-1 per la Lazio e super festa finale. Lombardo festeggia con un caschetto della polizia di Scotland Yard, Nesta alza la Coppa delle Coppe da capitano, i tifosi cantano “vinceremo il tricolore”. Lo scudetto però, non arriva in quella stagione. Festeggiamenti solo rimandati di un anno. E quella Coppa, l’ultima sfornata dalla Uefa, è preziosamente custodita in casa biancoceleste.