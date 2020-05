Lazio, pure Radu sbarca su Instagram. I compagni: “Benvenuto boss”

ROMA - A Formello Stefan Radu è ‘Il Boss’. Niente fascia da capitano, ma un’etichetta che conta molto in casa Lazio. Colonna portante della difesa di Inzaghi, in biancoceleste dal lontano 2008. Trofei, successi, tanti sorrisi e un po’ di riservatezza. Niente social network fino ad oggi, poi la quarantena ha fatto cambiare idea al difensore. Lontano dal calcio e dai tifosi, Stefan ha sentito un po’ di mancanza. Ecco che allora ha deciso di sbarcare su Instagram per ricevere l'abbraccio virtuale di tutti. In poche ore i suoi follower sono cresciuti a dismisura, soprattutto perché i compagni di squadra lo hanno subito accolto alla grande. “Benvenuto su Instagram, boss!”, ha scritto Lucas Leiva in una storia sul proprio profilo. Così hanno fatto gli altri. Radu ha postato nel giro di due giorni ben 4 foto. Una lo ritrae sotto la Curva Nord, le altre sono degli ultimi trofei vinti in biancoceleste. I tifosi della Lazio hanno commentato in tanti. Da ora in poi potranno interagire via internet con il loro idolo.

