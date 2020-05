Lazio, il romantico Immobile: “Jessica, sei tutto quello che ho sempre desiderato”

ROMA - Sei anni fa Ciro Immobile sposava la sua Jessica. Oggi hanno dato vita ad una bella famiglia: Michela, Giorgia e Mattia sono i figli della coppia. L’attaccante della Lazio ha detto ‘sì’ il 23 maggio del 2014 a Bucchianico, in provincia di Chieti. Si sono conosciuti mentre Ciro giocava agli ordini di Zeman al Pescara. Da quel giorno non si sono più lasciati. Su Instagram ha ricordato quel momento: “Sei anni di noi. Sei tutto quello che ho sempre desiderato”. L’amore tra i due va a gonfie vele. Ciro nel giorno del suo matrimonio era un attaccante del Torino. E guarda caso era il leader della classifica capocannonieri in Serie A. Proprio come oggi. Nulla è cambiato, tranne la casacca. Jessica, sempre su Instagram, gli ha risposto: “Sei anni sono passati dal nostro sì, dalla nostra promessa. Ti amo tanto”. Oggi festa in casa Immobile. Purtroppo per via dell'emergenza Coronavirus sarà in forma ristretta. Niente a che vedere con il party di matrimonio di sei anni fa con tanti compagni e amici di Ciro.