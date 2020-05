Lazio tutta in campo. E Immobile ritrova subito il gol

ROMA - Simone Inzaghi riabbraccia, a distanza, tutta la sua squadra. In mattinata primo allenamento collettivo per la Lazio a Formello. Il tecnico biancoceleste chiama a rapporto i suoi alle 10: subito torello e lavoro atletico, poi parte tecnica con il possesso palla. A fine seduta, dopo mesi, ecco una partitella a campo ridotto.

Immobile già in forma

Ciro si è fatto subito vedere in zona gol: cross di Patric, stop dell’attaccante e tiro a seguire con tanta forza. Immobile segna la prima rete della ripresa, ma la partitella finisce 1-1. Niente “chi segna vince”, Inzaghi prende il pallone e abbassa i giri della sua Lazio. Con calma bisogna continuare il lavoro, senza esagerare per evitare infortuni. Sul prato del campo Fersini si respira aria di normalità. Leiva svolge tutta la seduta con il resto dei compagni, poi viene risparmiato nell’ultima fase, così come Adekanye. Out Lukaku, Vavro e Lulic, il capitano è ancora in Svizzera dopo la doppia operazione. Solo fisioterapia per Strakosha, pronto a tornare con i compagni nel fine settimana (infiammazione del quinto metatarso).