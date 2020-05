Lazio, avanti tutta: Immobile ancora in gol in partitella

ROMA - Affamato di gol, Ciro Immobile. Per il secondo giorno consecutivo l’attaccante della Lazio va in rete in allenamento. Nulla di strano per lui, è il suo mestiere. Ma insacca il pallone con ferocia, ha una voglia incredibile di tornare a segnare in campionato per portare la squadra sempre più su. Inzaghi soddisfatto, il gruppo sta rispondendo bene. C’è attesa solo per la decisione del Governo per quanto riguarda il futuro della Serie A.

Alta intensità, ma senza esagerare

Ostacoli, fit ball, tappeti elastici e corsa. Senza dimenticare la parte tecnica ovviamente, tra possesso palla 6 contro 6, sagome e porticine. Poi partitella finale con i gol di Immobile, Bastos e Milinkovic. Buone notizie per Inzaghi: Lucas Leiva è completamente recuperato, svolge l’intera seduta. Il brasiliano, dopo l’operazione al ginocchio di inizio aprile, è arruolabile per il campionato. Stop Correa nell’ultima fase della seduta: per il Tucu si dovrebbe trattare solo di una fermata preventiva. Lo staff di Inzaghi non corre rischi: al minimo fastidio il giocatore viene fermato. Il momento è delicato per incappare in qualche infortunio grave.