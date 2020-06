Lazio, Anna Falchi: “Allo stadio mia immagine nuda con sciarpa biancoceleste”

ROMA - La Lazio ha lanciato l’iniziativa ‘Tu non sarai mai sola’, sagome di cartone acquistate dai tifosi con il ricavato che andrà alla Croce Rossa italiana. Al progetto tanti i vip che hanno aderito, tra cui Anna Falchi. L’attrice e showgirl, molto tifosa dei biancocelesti, ai microfoni di Radio 1 ha commentato: “Cosa metterò sul mio cartonato allo stadio Olimpico? Ho scelto uno dei miei autoscatti con la mia sciarpetta, sola soletta con la mia sciarpa. Ormai quelle foto portano bene e sono riconoscibilissime. Sarà un piano americano, si vede solo la sciarpetta ed il viso. Una distrazione per i calciatori? Ma no, sono lontana dal campo…”. Da oggi, 4 giugno, basta recarsi nei Lazio Style 1900 Official Store (Via di Propaganda, Via Calderini o Centro Commerciale Roma Est) per effettuare lo scatto fotografico. Da venerdì 5 giugno, l’iniziativa ‘Tu non sarai mai sola’ sarà attiva anche online.

Anna Falchi la portafortuna della Lazio