Lazio, Luis Alberto: “Via al conto alla rovescia”. E Fabian Ruiz lo prende in giro

ROMA - Concentrato e in forma, Luis Alberto. Da quando sono iniziati gli allenamenti, dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus, lo spagnolo della Lazio si è subito mostrato in palla. C’era da aspettarselo: in tempo di quarantena si allenava almeno 3 volte al giorno. Nuoto, yoga con la moglie Patri e palestra. Non ha mai smesso di credere allo scudetto. Su Instagram ha scritto: “Inizia il conto alla rovescia”. Il Mago non vede l’ora di tornare in campo. Chissà, forse il 24 giugno si presenterà anche con un taglio di capelli diverso. Il ciuffo biondo c’è ancora, ma la chioma è cresciuta. Di un cambio di stile ne sarà felice l’amico e connazionale Fabian Ruiz del Napoli, che sempre su Instagram ha commentato ironicamente: “Bei capelli, eh! Top!”, accompagnato da una faccina che ride. Luis avrà colto il messaggio del centrocampista azzurro? Forse sì. Ora tutti si aspettano un cambio di look.