Lazio, altra partita in famiglia: Caicedo imprendibile, gol anche per Immobile

FORMELLO - Altra sfida in famiglia in casa Lazio, altro pareggio. Seconda partita nel centro sportivo biancoceleste da quando sono ripresi gli allenamenti collettivi. Sabato scorso risultato di 2-2, oggi di 4-4. Doppietta di Felipe Caicedo (esattamente come una settimana fa), reti anche di Luis Alberto, Falbo, Cataldi, Correa, Immobile e Parolo. Inzaghi osserva da lontano ed è soddisfatto: archiviati così altri giorni di lavoro, per domani è annunciato riposo. Nuovo appuntamento in campo lunedì.

Si rivede in campo con il resto dei compagni Thomas Strakosha. Il portiere sta piano piano recuperando da un problema al quinto metatarso, non serve avere fretta. Giocati 30 minuti (un tempo), poi stop. Non preoccupano le condizioni di Milinkovic e Leiva, tenuti ancora a riposo da Inzaghi. Il primo ha accusato una botta al ginocchio, il secondo ha rallentato i ritmi dopo giorni intensi (viene da un piccolo intervento al ginocchio). Vavro ha lavorato ancora a parte, non si è visto invece Adekanye (possibile stiramento per lui, ieri esami in Paideia). Aggregato il baby Armini, che ha giocato in partita da esterno di destra con Marusic a sinistra. Adam è già in forma campionato, è il prescelto su quella fascia per sostituire l’infortunato Lulic. Il capitano è rientrato a Roma, ha già effettuato il primo tampone. Dovrà ripetere il test tra qualche giorno insieme a Proto e Lukaku.