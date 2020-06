Serie A, record rigori fischiati: Lazio squadra al top in Europa

ROMA - La Serie A è il campionato in cui vengono concessi più calci di rigore tra le cinque grandi leghe d'Europa. E la Lazio è la squadra che più ne ha beneficiato. Ecco il dato che emerge dal Cies, l’osservatorio svizzero sul calcio, in una analisi che prende in considerazione le ultime tre stagioni (l’ultima purtroppo analizzata non in forma completa per via della pandemia).

Lazio, che esultanza Bastos! Gol super in allenamento e applausi dei compagni

Lo studio

Il Cies prende in esame i campionati di Inghilterra, Spagna, Germania, Italia e Francia. In Serie A si concedono più rigori di tutti, 367, in pratica uno ogni 249’. Dopo ecco la Ligue 1 con 357 rigori (uno ogni 262’) e poi la Liga con 346 penalty (uno ogni 268’). Staccate Bundesliga e Premier League, rispettivamente con 247 rigori. Nel resto d’Europa: in testa c’è l’Ekstraklasa, la prima divisione polacca, con un rigore ogni 230’, seguita dalla lega ucraina (231’) e da quella serba (233’): la Serie A è sesta assoluta. In Norvegia si fischiano meno rigori: uno ogni 389’.

Il caso della Lazio

I biancocelesti, sempre prendendo in esame i cinque maggiori campionati europei, sono quelli che più hanno beneficiato dei calci di rigore. Il totale è di 31 penalty tra il 2017 e oggi, uno ogni 296’. Al secondo posto c’è il Paris Saint-Germain (uno ogni 320’), poi la Sampdoria (uno ogni 325’). Al settimo posto la Juventus (uno ogni 383’,) al decimo l’Inter (uno ogni 395’). In tutti i campionati europei primo posto per la Stella Rossa: un rigore ogni 209’.