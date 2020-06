Lazio, Leiva torna a pieno regime: stop Marusic e Luiz Felipe

FORMELLO - Una settimana fondamentale, importantissima per la Lazio in vista della ripresa della Serie A. Il conto alla rovescia è iniziato, alla sfida contro l’Atalanta del 24 giugno manca poco più di una settimana. A Formello altro giro di tamponi, poi tutti in campo. Con una buona notizia per Simone Inzaghi: Lucas Leiva, dopo giorni ad intermittenza tra lavoro con i compagni e in solitaria, è tornato disponibile. Con lui anche Cataldi.

Lazio, il punto sui giocatori

Inzaghi pensa all’Atalanta con un occhio all’infermeria. Nel gruppo squadra di oggi assenti Luiz Felipe, Marusic e André Anderson. Niente allenamento. Sotto osservazione le condizioni del difensore brasiliano, che sabato aveva interrotto la partita in famiglia per un indurimento al polpaccio. Si attendono notizie per quanto riguarda Marusic, su cui il tecnico della Lazio punta molto per farlo giocare sulla fascia sinistra. Lukaku presto in gruppo, ma avrà bisogno di tempo per ritrovare una buona condizione atletica. Lulic prosegue il suo programma di recupero tra fisioterapia, palestra e piscina. Leiva, in gol anche nella partitella finale, è completamente recuperato. L’ex Liverpool è stato gestito dallo staff di Inzaghi negli ultimi giorni con un po’ di lavoro differenziato. Viene da una operazione al ginocchio, ha recuperato in maniera lampo. Va preservato in vista del 24 giugno.