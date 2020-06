Lazio, sabato amichevole contro la Ternana: il comunicato del club

ROMA - Niente amichevole allo stadio Olimpico, sì a Formello. La Lazio sfiderà sabato 20 giugno la Ternana in preparazione della ripresa della Serie A, fissata per il 24 giugno con l’Atalanta. Contro la compagine umbra fischio d’inizio ore 18.30. Rigorosamente a porte chiuse. Inzaghi aumenta il ritmo, sarà un test importante per capire quanto la squadra sia pronta a tenere un ritmo partita. Il club ha dato l'annuncio sul proprio sito ufficiale: "In vista della ripresa del campionato, la formazione biancoceleste disputerà un test con la Ternana. L’appuntamento è in programma per sabato 20 giugno a partire dalle ore 18:30 a porte chiuse presso l’S.S. Lazio Training Center di Formello".

Il programma dei biancocelesti

Dopo una giornata di riposo, la Lazio si ritroverà a Formello venerdì alle ore 19. Sessione serale, non più mattutina, per far ambientare meglio la squadra in vista delle partite in notturna. Sabato l’amichevole, domenica e lunedì ultime prove tattiche. Martedì è prevista la partenza per Bergamo. Si gioca mercoledì alle ore 21.45.