Lazio, Jony e le nozze rinviate: “Colpa del virus, l'anno prossimo sarà speciale”

ROMA - Doveva essere un giorno speciale, il 20 giugno 2020, per lo spagnolo della Lazio, Jony. Era pronto a dire sì insieme alla compagna Teresa, ma il matrimonio è stato rimandato per via della pandemia. Spostato al 2021. Su Instagram, l’esterno biancoceleste ha scritto un lungo post: “Oggi 20 giugno saremmo dovuti essere sull’altare a dirci ‘sì, lo voglio’ festeggiando con amici e parenti il nostro giorno. Solo una pandemia ce lo ha impedito, ma allo stesso tempo, l’anno prossimo avremo ancora più voglia. Quel giorno sarà speciale”. La splendida Teresa ha ricevuto un bel mazzo di rose. Jony, cuore romantico, è concentrato sulla ripresa del campionato. Per Inzaghi rappresenta una scelta importante sulla fascia sinistra con Lulic out e Marusic non al meglio. Per dire sì c’è tempo.

