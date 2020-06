Lazio, Luis Alberto: “Manca il ritmo, ma siamo in crescita. Lottiamo per il titolo”

ROMA - Una magia che vale tre punti quella di Luis Alberto. Il dieci della Lazio ha messo la firma finale sulla rimonta, Fiorentina battuta 2-1. Ai microfoni di Lazio Style Channel, ha ammesso felice: “È difficile avere il giusto ritmo di gioco, non era mai successo di rimanere fermi per tre mesi e mezzo. Oggi contava solo vincere e proseguire la corsa. Lo abbiamo fatto e sono contento per il gol, dà sempre più fiducia per il futuro. Nell’azione della rete ho provato a fare lo stesso assist per Correa a Milano, non era facile, poi ho calciato con il poco spazio che avevo. Sono felice perché il gol ha regalato i tre punti alla squadra. Abbiamo una rosa lunga, non è facile giocare ogni tre giorni, ma oggi ho visto una squadra più dinamica. Credo che a Torino avremo più ritmo, non dico che sarà facile ma dobbiamo continuare a recuperare e lottare per il nostro obiettivo".

Lazio di nuovo in corsa! Immobile e Luis Alberto stendono la Fiorentina