Radu: “La Lazio vince anche con le assenze. Abbiamo un grande carattere”

TORINO - Stefan Radu non molla mai per la sua Lazio. E crede nel gruppo. Ai microfoni di Sky Sport, il difensore biancoceleste, nel post partita contro il Torino, ha ammesso: “La squadra ha dimostrato da inizio campionato che ha carattere, tante partite le abbiamo vinte alla fine. Oggi la storia continua, la squadra non molla e per 90’ lottiamo per ottenere i tre punti. È stata dura andare sotto subito contro il Torino, tutto è cambiato. Loro si sono chiusi, ci concedeva pochissimo ed era difficile rimontare lo svantaggio”. Sul suo momento: “Dissidio ad inizio anno? Ho raggiunto il gruppo tardi, però mi sono trovato pronto e ho promesso che darò tutto per la Lazio. È difficile parlare di quel periodo, è passato. Io attaccante contro il Milan? Scherzi a parte, sarà difficile, ma la squadra sta dimostrando che ha la voglia di vincere anche con le assenze".

