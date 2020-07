Lazio, stagione record: ritmo migliore dello scudetto del 2000

ROMA - Una stagione da record in casa Lazio. C’è una statistica che sorprende più di tutti: la squadra di Simone Inzaghi ha 68 punti dopo 29 giornate, mai nella propria storia ha accumulato un bottino così ricco. Nemmeno nella stagione del secondo scudetto (1999-2000), i biancocelesti vantavano così tanti punti. In quell’annata furono 59, addirittura dieci in meno. Sessanta invece, erano i punti che la squadra di Maestrelli aveva dopo 29 giornate prima di trionfare con il primo scudetto nella stagione 1973/1974.

Squadra di carattere

Contro il Torino è arrivata la sesta vittoria in rimonta. I biancocelesti sono stati capaci di ribaltare la partita contro Juve, Cagliari, Brescia, Inter, Fiorentina e appunto Torino. Secondo le statistiche di Lazio Page, è il dato più alto in Europa, un primato da condividere con l’Atalanta. Non è finita, la squadra di Inzaghi ha davanti altre nove finali. Sabato contro il Milan altro banco di prova in un momento delicato tra infortuni e squalifiche. Ma nessun alibi. Poi Lecce, Sassuolo e Udinese prima della sfida alla Juve del 20 luglio. Una partita che ha il sapore di uno spareggio decisivo per il titolo.