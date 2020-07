Immobile e il feeling con Inzaghi: è il miglior marcatore con un singolo allenatore

ROMA - “Vittoria importante su un campo difficile, bravi ragazzi!”, esulta così Ciro Immobile nel giorno dopo il trionfo della Lazio in rimonta sul Torino. Ha segnato il 29esimo gol in 29 match, sta viaggiando ad una media di una rete a partita. Qualcosa di incredibile. C’è un po’ di amaro in bocca per il cartellino giallo rimediato nell’azione che ha portato al rigore granata. Era diffidato, con il Milan non ci sarà. Continuerà a macinare record dalla prossima partita, quella contro il Lecce.

Un tecnico speciale

Immobile alla Lazio ha trovato l'ambiente ideale per esprimere al meglio le sue potenzialità. Ma non solo: c’è un tecnico, Simone Inzaghi, che lo esalta. La squadra gioca per lui, lui gioca per la squadra. Un dare-avere continuo fatto di gol, assist, recuperi e corse a perdifiato in difesa. Ciro con Inzaghi ha segnato la bellezza di 96 gol. Mai nessuno in Serie A (nell’era dei tre punti a vittoria), con lo stesso allenatore, era arrivato a tanto. Pippo Inzaghi con Ancelotti si era fermato a 95. Bierhoff con Zaccheroni 92, Di Natale con Guidolin 91, Del Piero con Lippi 85.

Un rapporto solido

Immobile e Inzaghi si stimano. Condividono in primis la voglia, la fame e la dedizione al lavoro. E poi c’è una profonda amicizia. In questo sono complici anche le mogli. Jessica e Gaia in questi giorni stanno condividendo le vacanze a Sabaudia. Tifano Lazio, vedono le partite ed esultano insieme all’ombra del Monte Circeo sentendo i mariti da lontano. E come in ogni rapporto solido, tra Ciro e Simone c’è stata anche una bella litigata. Come scordare il battibecco di settembre 2019 con l’attaccante infuriato dopo una sostituzione. Poi il chiarimento, la pace, i sorrisi, gli abbracci. Ora l'amicizia è più bella di prima.