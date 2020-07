Lazio, guaio Correa: stop di due settimane, rischia la Juve

ROMA - L’infermeria continua ad essere aperta in casa Lazio. Guai fisici a non finire, l’ultimo in ordine cronologico riguarda Joaquin Correa. Non era al meglio prima della sfida con il Milan per un indolenzimento al polpaccio, poi durante il match ha rimediato pure una distorsione al ginocchio che lo ha costretto al cambio. Un problema in più per Inzaghi.

Niente Juve

Il Tucu ieri sera è andato in Paideia per le visite del caso a 24 ore dalla sfida all’Olimpico: distorsione che avrebbe causato anche lo stiramento del legamento collaterale. Tradotto: stop di 15-20 giorni. Un bel problema per Inzaghi, che in questo tour de force dovrà chiedere gli straordinari a Immobile e Caicedo, coppia a caccia di gol da qui in poi. Correa potrebbe così rischiare di saltare il big match contro la Juve del 20 luglio. Di sicuro non ci sarà contro contro Lecce (domani), Sassuolo (sabato 11) e Udinese (mercoledì 15).