Lazio, lo sfogo di Immobile: “Insultate me, ma lasciate in pace la mia famiglia”

ROMA - Nel mirino delle critiche ci è finito anche Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio, capace di segnare 29 reti in 31 partite, si è sfogato su Instagram nel post partita contro il Sassuolo: “Probabilmente c’è qualcuno che dimentica facilmente, quindi vi chiedo di lasciare in pace la mia famiglia. Se volete scrivere cattiverie e insulti fatelo a me direttamente, la mia famiglia non c’entra niente, grazie”. Il momento è buio in casa biancoceleste, qualche tifoso pare si sarebbe scagliato anche contro il bomber di Inzaghi. Da quando è ripartita la Serie A, Ciro è andato in gol due volte, contro Fiorentina e Torino. Non sta attraversando un buon periodo dal punto di vista della forma, ma il suo impegno non è mai mancato. E a testa alta cercherà di rialzarsi insieme a tutta la Lazio.