Lazio su Kumbulla, si prova l'assalto finale: la situazione

ROMA - L’incontro di fine giugno tra la Lazio e il Verona per Marash Kumbulla è servito ad aprire ufficialmente la trattativa. Ora i biancocelesti sono pronti a fare sul serio e chiuderla. I due club sono in contatto da un paio di giorni. La squadra di Juric si è allenata a Formello prima della sfida alla Roma. Il ds scaligero D’Amico ha parlato con il presidente Lotito. Possibile appuntamento nelle prossime ore tra il patron biancoceleste e quello dell’Hellas, Setti. C’è voglia di concludere.

Lazio, i nomi in uscita: Tare a lavoro per fare cassa

Il nodo da sciogliere

La Lazio spera di chiudere per Kumbulla con 20 milioni di euro cash più il cartellino di André Anderson, stimato 10 milioni di euro. Il problema sta in questo ultimo punto: il Verona non valuta il brasiliano così tanto, ma solo la metà (4-5 milioni). Ecco perché vorrebbe inserire un secondo giocatore nell’affare (si fa il nome di Cristiano Lombardi, in prestito alla Salernitana) ed arrivare così ai 30 milioni di euro chiesti per il difensore albanese. Serve un ulteriore sforzo da parte di Lotito. La trattativa va avanti da quasi un mese, bisogna agire per non lasciare spazi di manovra alle concorrenti. Inter e Juve seguono con attenzione gli sviluppi.

Kumbulla e il suo sì

All’Olimpico, quello che potrebbe essere il suo prossimo stadio di casa, Kumbulla ha giocato appena 19’ nella sfida tra Roma e Verona. Ha alzato bandiera bianca per un problema muscolare: “Voglio tornare per chiudere questa splendida stagione con quello spirito che ci ha sempre caratterizzato”, ha scritto su Instagram. Poi potrebbe salutare il club in cui è cresciuto. Alla Lazio ha detto sì. In biancoceleste lo attende una maglia da titolare, altrove non è così sicuro.