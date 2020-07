Lazio, la probabile formazione anti-Cagliari: Inzaghi ritrova Luis Alberto

FORMELLO - C’è un mezzo sorriso sulla bocca di Simone Inzaghi. La sua Lazio contro il Cagliari ritrova Luis Alberto, lo spagnolo era finito ko per dei fastidi al ginocchio. Dopo giorni di riposo e lavoro differenziato, nella seduta pomeridiana svolge tutta la seduta con i titolari. Domani è pronto a riprendersi il centrocampo. Il tecnico biancoceleste riabbraccia anche Correa e Marusic.

Le scelte di Inzaghi

In difesa Patric si riprende il posto vicino a Luiz Felipe e Acerbi dopo la squalifica. Situazione fasce: Marusic insidia Lazzari sulla corsia di destra, dall’altra parte torna Jony. Lukaku ancora in panchina (con la Juve era finito in tribuna per motivi comportamentali), non si allena invece Djavan Anderson. In regia gioca Parolo, ai suoi lati Milinkovic e Luis Alberto. Davanti di nuovo con Caicedo e Immobile, Correa può essere l’arma in più da sganciare a partita in corso. Il Tucu si è fatto male con il Milan, ha sofferto di un problema al legamento collaterale del ginocchio sinistro. Da giorni scalpita per tornare in campo.

Lazio, la probabile formazione (3-5-2) - Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. S. Inzaghi.