Lazio, l'ex Morrison di nuovo senza squadra. Lingard: "Talento straordinario"

ROMA - Ravel Morrison senza pace. L’ex talento inglese, che ha vestito la maglia della Lazio per tre stagioni senza mai lasciare il segno, è di nuovo un giocatore libero. Ha fallito anche allo Sheffield United, in Championship. Era andato lì in prestito a gennaio dal Middlesbrough, avventura finita con una manciata di minuti in campo. Contratto scaduto, in Inghilterra parlano anche della possibilità di appendere gli scarpini al chiodo a 27 anni.

Ravel Morrison è l’esempio perfetto di un giocatore talentoso che non è mai riuscito ad imporsi. La colpa? Carattere particolare e comportamenti non proprio in linea con la filosofia sportiva. In biancoceleste appena 8 presenze e 159’ giocati. Eppure di lui ne hanno sempre parlato tutti bene. A cominciare da Sir Alex Ferguson, che quando era allenatore del Manchester United vedeva questo giovane centrocampista illuminare le partite della Primavera. Chiamava Rooney, Rio Ferdinand e Giggs e gli diceva: “Alla sua età non eravate così forti”. E l’ultimo parere sul talento di Morrison, arriva dall’ex compagno Lingard: “Ravel era tecnicamente molto dotato, un talento naturale nel tiro e nel dribbling. Poteva fare davvero una grandissima carriera con i mezzi che aveva. Lui e Paul Pogba sono stati i migliori compagni di squadra”. L’ex Lazio ha gettato definitivamente il suo talento alle ortiche. Rimane ancora ad oggi uno dei più grandi rimpianti di tutto il calcio inglese. E in casa Lazio, una delle poche scommesse perse dal ds Igli Tare.