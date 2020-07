Lazio, Acerbi: “Obiettivo prefissato e raggiunto. Grande squadra!”

ROMA - Francesco Acerbi è una delle colonne portanti della Lazio. Non solo per quello che mostra sul campo, ma anche per il carattere, la voglia e la tenacia che mette a disposizione della squadra. Nel giorno della vigilia del match contro il Verona, il difensore sui social ha celebrato il quarto posto matematico: ”Ci eravamo prefissati degli obiettivi e li abbiamo raggiunti. Siamo una grande squadra”. La Champions League è quasi certa, dopo 13 anni i biancocelesti tornano a giocare la grande coppa europea. Era un traguardo fissato da anni e sempre sfuggito. Acerbi ha dato tutto. È il secondo giocatore più impiegato da Inzaghi dopo Strakosha per un totale di 3.135’ giocati. Non ha praticamente mai tirato il fiato. E non è finita. C’è da migliorare la posizione in classifica dopo una stagione straordinaria.

