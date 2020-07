Milinkovic: “L'armata biancoceleste ha ancora colpi”. E Facchinetti fa il prezzo…

ROMA - Seconda rete consecutiva per Sergej Milinkovic-Savic. Dopo la bomba contro il Cagliari, ecco la punizione (deviata) contro il Verona. Alla festa del gol al Bentegodi partecipa pure lui. E su Instagram, nel post partita, ha scritto: “L’armata biancoceleste ha ancora colpi da sparare! Il Sergente se prende mira, non perdona! Forza Lazio!”. Sotto arriva pure il commento di Francesco Facchinetti, che da mesi, con la sua agenzia, gestisce l’immagine del centrocampista biancoceleste: “Vale 120 milioni”. Una valutazione vicina a quella che ne fa patron Lotito, che per il gioiello ha sempre chiesto 100 milioni e oltre. Altra stagione al top per Sergej: 8 gol totali e 7 assist. Ha cambiato il suo stile di gioco, ma resta sempre efficace. E se prende la mira, parola sua, sono dolori.

Immobile tris e ora vola! La Lazio schianta il Verona 5-1