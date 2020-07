Lazio, che esultanza per Jessica Immobile: reazione incredibile al gol del marito

ROMA - Ciro Immobile fa gol su gol, non si ferma più. Ora all’ultima giornata contro il Napoli ha l’occasione di agganciare Higuain nella storia: in palio c’è il primato di reti in una singola stagione di campionato. L’attaccante della Lazio è a quota 35, il Pipita a 36. Al San Paolo proverà a superarlo. La squadra è con lui, i tifosi anche, la moglie più di tutti. La bella Jessica, dopo il gol al Brescia (che ha sancito il sorpasso su Lewandowski nella Scarpa d’Oro), esulta in maniera incredibile davanti alla tv. Le immagini, messe su Instagram è registrate probabilmente da una camera di sicurezza, mostrano la moglie che salta e getta pure il telefono a terra. E non è finita: Immobile nel finale manca la doppietta e, all’errore del marito, Jessica si arrabbia e dà un calcio ad un gioco del piccolo Mattia nel bel mezzo del salotto. Tifosa vera oltre l’amore.