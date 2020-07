Lazio, Pulcini: "Spero che Immobile superi il record di Higuain"

ROMA - "La Lazio è una famiglia e Immobile, che ha un entusiasmo contagioso, ne è il trascinatore". Così il direttore sanitario del club biancoceleste Ivo Pulcini sull'attaccante che si appresta a vincere Scarpa d'Oro e titolo di capocannoniere di Serie A: "Ciro è un cavallo da corsa ed ha bisogno di sentire la scuderia, come se non sentisse la stanchezza. Più gioca e più sta bene. Ha uno spirito guerriero, è un ragazzo straordinario. Ha 30 anni ma mentalmente e fisicamente ha l'entusiasmo di un giovanotto. Spero che sabato sera possa raggiungere e superare il record di reti che appartiene ad un altro campione assoluto come Gonzalo Higuain, che ho il piacere di conoscere bene. Immobile, per la crescita avuta negli anni e per questa stagione straordinaria, merita anche la Scarpa d'Oro. E poi si giocherà a Napoli, la città di Ciro. Proprio al San Paolo, nello stadio dove lo stesso Higuain celebrò il record di goal. Sembra esserci un bellissimo disegno".

Sul prossimo campionato Pulcini ha spiegato: "Ha ragione il presidente Gravina, impossibile ripartire con tamponi ogni 4 giorni. I protocolli sono rigidi e costosi, spero che il Cts possa rivalutarli. Noi, come medici sportivi, proporremo cambiamenti già da lunedì prossimo". Poi l'avvertimento: "Se tutto resterà invariato - spiega Pulcini - potrà ripartire solo la Serie A. Sarebbe un fatto molto grave".