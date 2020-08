Gattuso, il fisioterapista della Lazio si scusa: “Io inopportuno”

“Ieri sera, in occasione della gara contro il Napoli, mi sono lasciato andare ad un comportamento inopportuno e di questo me ne scuso profondamente con tutti e in particolare con il mister Rino Gattuso”. Arrivano le scuse. Il fisioterapista della Lazio Alex Maggi aveva apostrofato il tecnico azzurro con un “Terrone di m…” suscitando l’ira di tutto lo staff di casa nella partita del San Paolo. “Nei miei tanti anni di professione, non mi era mai capitano di offendere nessuno - ha continuato - Oltre ad essere un padre di famiglia, sono una persona rispettosa e la mia storia professionale lo racconta”.

