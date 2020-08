Lazio, il piano dell’estate: ora vacanza, Inzaghi aspetta il gruppo il 20 agosto

ROMA - Lazio quarta in una annata bella e anche sofferta. Ora è tempo di vacanza. I biancocelesti si sono salutati subito dopo il match contro il Napoli, l’ultimo del calendario. Il 20 agosto è previsto di nuovo il raduno a Formello. Vacanze brevi per ricaricare le batterie in vista della prossima stagione. Al ritorno la squadra trascorrerà qualche giorno a Roma per riprendere il ritmo, poi il 23 si va ad Auronzo di Cadore per il ritiro.

Verso un nuovo campionato

La Lazio rimarrà all’ombra delle Tre Cime di Lavaredo sino al 4 settembre (data ancora da ufficializzare). Poi di nuovo a Formello. Si attendono novità sulla ripresa della Serie A. Dubbi sulle date ce ne sono ancora. La maggior parte delle squadre vorrebbe riprendere il 19 settembre. Altri club spingono per il 12. Nei palazzi del calcio italiano si fanno i conti anche con un possibile cambio di format. Sarà un agosto caldissimo per decidere il tutto. La data scelta influenzerà molto anche la preparazione estiva di tutte le squadre.