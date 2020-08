Lazio, l'affetto di Felipe Anderson: “Cinque anni fantastici. Futuro? Vedremo…”

ROMA - Vacanze italiane per Felipe Anderson. Il giocatore ex Lazio, oggi al West Ham, sta trascorrendo un po’ di ferie nel Bel Paese. Qualche giorno fa è passato anche per Roma, dove ha ancora qualche vecchio amico risalente alla sua esperienza in biancoceleste. Ai microfoni di Radiosei, Felipe dalla Sardegna ha ricordato il suo passato: “Rimango altri cinque giorni. Roma mi manca, prima di venire qui sono stato qualche giorno nella Capitale con i miei amici visto che mancavo da due anni. La Lazio è sempre nel mio cuore, tifo per i miei compagni. Sono stati cinque anni bellissimi. Futuro? Non lo so, io ho la testa al West Ham, ma vediamo che succede. Un messaggio ai tifosi della Lazio? Grazie del vostro appoggio, vi mando un abbraccio". I sostenitori biancocelesti sognano il suo ritorno. Sui social hanno commentato in massa le foto dell'ex numero dieci: "Torna Pipe". Di movimenti di mercato però, non se ne registrano per ora.