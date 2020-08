Lazio, possibile operazione per Proto: Tare a caccia di un altro portiere

ROMA - Silvio Proto presto si potrebbe operare. In Belgio sono sicuri, il 37enne portiere della Lazio è atteso in una clinica di Anversa nei prossimi giorni: dovrebbe finire sotto i ferri per un problema all’arto che si porta dietro da tempo. Resterà fuori 3-4 mesi. Sono ancora i postumi della frattura rimediata a maggio del 2014 quando giocava nell'Anderlecht. Nel match contro il Lokeren vinto per 3-1, in uno scontro di gioco si è rotto il braccio sinistro. Stop lungo e niente Mondiali con il Belgio. Adesso, ad un anno dalla scadenza del contratto, si vorrebbe operare. Non è escluso che la sua carriera possa finire subito, un'opzione che durante il lockdown aveva caldeggiato.

La Lazio si cautela

Tare è alla ricerca di un altro portiere. C’è la Champions League da giocare, Strakosha solo non basta. Serve un secondo affidabile e di qualità. Il primo nome per il ds è quello di Andrea Consigli del Sassuolo. Trentatré anni compiuti a gennaio, ha esperienza e rappresenta uno dei migliori profili in Serie A. Trattativa tutta da impostare. Il secondo è Sergio Rico del Siviglia. Viene da due prestiti consecutivi (Fulham e PSG). Lo spagnolo è gestito dagli stessi procuratori di Luis Alberto. Scadenza di contratto nel 2021. Può essere un’occasione.