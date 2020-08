Lazio, si parte: primo giorno ad Auronzo

Prima l’allenamento mattutino a Formello, poi nel pomeriggio la partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore. La Lazio si prepara alla nuova stagione: il charter della squadra di Inzaghi si è imbarcato alle 17.15. Biancocelesti quasi al completo: presenti, tra gli altri, anche Escalante e Badelj. Correa, Patric e Adekanye assenti. Per l'argentino si tratta soltanto di precauzione perché è stato a contatto con una persona poi risultata positiva al Coronavirus. Mascherine, sorrisi e cenni d’intesa: in casa Lazio regna il buonumore. Il primo allenamento della squadra è in programma per la mattinata di martedì.

In mattinata la squadra di Inzaghi, suddivisa in tre gruppi, ha svolto il test di Gacon: l’esame incrementale ad esaurimento ha caratterizzato l’intera seduta di oggi che, in particolare, ha concluso i primi quattro giorni di lavoro al quartier generale biancoceleste.