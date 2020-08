Lazio, Reina in arrivo: esperienza Champions per Inzaghi

ROMA - Pepe Reina è in arrivo, sarà il nuovo portiere della Lazio. Non un semplice vice-Strakosha, ma una vera e propria alternativa all'albanese, con il quale si giocherà il posto da titolare. Il 37enne estremo difensore spagnolo (compirà 38 anni il 31 agosto) è atteso a Roma in serata, mercoledì mattina svolgerà le visite mediche, successivamente si legherà al club biancoceleste con un contratto biennale e poi raggiungerà il resto della squadra nel ritiro di Auronzo di Cadore. Porterà con sé tanta esperienza, soprattutto in palcoscenici europei. Proprio quello che serve alla squadra di Inzaghi, tornata in Champions League a distanza di 13 anni dall'ultima volta. Una competizione che Reina conosce benissimo, a livello di minutaggio molto più rispetto a tutta l'attuale rosa della Lazio messa insieme.

Reina, esperienza Champions per Inzaghi

Fino a questo momento il portiere spagnolo ha collezionato 6185 minuti nel corso delle sue 69 presenze, mentre i giocatori biancocelesti (che di gettoni complessivi ne hanno 72) sono arrivati fino a 4829: 2070 Proto (23 partite), 1336 Leiva (25), 737 Correa (11), 495 Immobile (10), 169 Acerbi (2) e 22 Patric (1). Pepe, tra Barcellona, Liverpool e Napoli, ha partecipato a 9 edizioni della Champions League nel corso della sua carriera, fermandosi tre volte alla fase a gironi, due agli ottavi, una ai quarti, due in semifinale e una in finale con la maglia dei Reds, uscendo sconfitto nella sfida di Atene del 23 maggio 2007 contro il Milan.