Lazio, Marusic: "Lazzari è fortissimo. Radu? Inspiegabile il suo fisico"

AURONZO DI CADORE - L'esterno montenegrino della Lazio, Adam Marusic, ha parlato al canale ufficiale del club nel secondo giorno di ritiro ad Auronzo di Cadore: "Questo ritiro è importante per tutti noi, dobbiamo lavorare forte. L'anno scorso sono stato tanto tempo infortunato e ho saltato la preparazione, per me è importante essere qui ora. Spero di giocare più partite quest'anno, sono contento perche tutti dicono che ho fatto una buona stagione".

Inzaghi lo ha impiegato sia a destra che a sinistra e lui ha dimostrato di sapersi adattare con facilità: "Ho giocato su entrambe le fasce, è il mister che decide e per me è uguale. In nazionale gioco terzino destro, ma il mister mi chiede di fare il quinto e per me non è un problema. Quest'anno voglio essere in salute e senza infortuni, vediamo come andrà. Spero di segnare e fare assist il più possibile, è il mio lavoro".

Marusic parla poi della concorrenza con Lazzari: "È fortissimo e ha giocato tanto, ha dimostrato molto. È una bravissima persona, è normale nel calcio che ci siano due giocatori che si contendono il posto". Sull'abbraccio virtuale dei tifosi nel corso del ritiro: "Ci sono mancati tantissimo, dopo il lockdown con loro sarebbe andata diversamente. Non ci saranno alla ripresa e dispiace, ci aiutano sempre a giocare bene". Infine l'esterno chiude con due battute: "Perché segno sempre contro il Parma? Succede, non mi hanno fatto nulla (ride, ndr). Cosa mangia Radu per essere così in forma? Mangia di tutto, non so come faccia ad essere così!".