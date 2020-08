Luiz Felipe: "Voglio dare tutto per la Lazio. Qui sono a casa"

AURONZO DI CADORE - Dal ritiro di Auronzo di Cadore parla Luiz Felipe. Il difensore della Lazio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel e ha giurato amore ai colori biancocelesti: "Io sono arrivato che ero ragazzo, avevo 19 anni ed ero pieno di sogni. Sono venuto in ritiro e mi sono trovato subito bene, non vedevo l'ora di fare l'esordio con questa maglia. Ho imparato tanto e mi sento a casa, voglio dare tutto con questa casacca". E sulla prima partita stagionale ha detto: "Abbiamo giocato bene. Oggi c'è stato solo lo scarico perchè piove troppo, volevamo allenarci ma lo faremo domani. Il clima? Mi piace il caldo di Roma, è uguale al Brasile. Qui si sta più freschi, anche se manca l'affetto dei tifosi. Tornare a giocare una partita dopo un mese mi ha fatto sentire bene".

Lazio, falsa partenza! Pari con la Triestina nel primo test stagionale

Luiz Felipe e Pepe Reina

Luiz Felipe ha poi parlato dei nuovi acquisti: "Credo che questi ragazzi devono mostrare e dare tutto, Inzaghi è bravo e anche se sei giovane non gliene importa niente. Basta che ti presenti preparato. Reina? Dobbiamo guardarlo ogni giorno perchè è un campione. Per Strakosha sarà importante, potrà imparare tanto da lui sia in campo che fuori". E sulla crescita in campo ha dichiarato: "Penso che ogni giorno dobbiamo imparare, migliorare e dare il massimo. L'umiltà è tutto, io sono sempre stato così. In questo modo si può andare avanti, se sei un ragazzo che non rispetta nessuno non puoi riuscirci. Sono un calciatore a cui piace andare a prendere l'avversario, pressare. Il mister mi chiede di essere aggressivo sulla palla, voglio imparare sempre e dare il meglio. Devo ancora crescere, perchè spesso faccio una scivolata, prendo il giallo e Inzaghi si arrabbia". Il difensore prosegue parlando del suo ruolo da centrale: "Mi piacciono tutti i ruoli in difesa, ovvio che quando Acerbi sta in mezzo imparo molto da lui. Anche da Radu o da Bastos. Però centrale, destra o sinistra non cambia".

Quel gol alla Juve

Infine, Luiz Felipe ha ricordato il gol segnato alla Juventus: "Per me rimane indimenticabile, Luis Alberto ha messo una grande palla. Ho sempre sognato di fare un gol sotto la Curva Nord all'Olimpico. La prima che ho visto quando sono arrivato era proprio un Lazio - Juventus, la stavo seguendo con il mio procuratore e ho pensato: "Cavolo che bella partita".