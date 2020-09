Inzaghi: “Lazio, calendario complesso. Al ritorno tanti big match in trasferta”

"Il sorteggio del calendario ci ha prospettato un programma complesso: nel girone di ritorno disputeremo tanti scontri diretti in trasferta ed, inoltre, sarà difficile affrontare alcuni incastri di calendario considerando gli impegni di Champions League che verranno pianificati tra un mese". È il commento del tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, in merito al sorteggio del calendario di Serie A, che vede per i biancocelesti un cammino tutto in salita, con la prima giornata in casa contro l'Atalanta rinviata al 30 settembre e l'esordio a Cagliari il 27. Alla terza giornata subito lo scontro diretto con l'Inter all'Olimpico: "Vogliamo farci trovare pronti in vista delle prime giornate della nuova Serie A, ci stiamo allenando per iniziare al meglio questo percorso", ha fatto sapere Inzaghi sul sito del club biancoceleste.

Bastos su Reina e il rinnovo di Immobile

"Stiamo lavorando bene, seguendo le indicazioni di Inzaghi. Mi trovo bene nel 3-5-2, non cambia nulla se a destra o sinistra, cerco sempre di dare il massimo - ha detto invece Bastos a Lazio Style Channel - Nell'ultima stagione abbiamo fatto molto bene, grazie ad un grande lavoro di squadra. Questo aiuta tutti noi a crescere e a lavorare di più, solo uniti si ottengono grandi risultati. Ad ottobre giocheremo poi la Champions League, speriamo di poter far bene anche lì. Il mio obiettivo personale è lavorare duramente ogni giorno per trovare più spazio, così da crescere ancora. Voglio dare il meglio di me in ogni allenamento e partita e fare meglio dell'ultimo anno. Anche in fase offensiva, cercando sempre di dare il massimo. Reina? Pepe ha esperienza, aggiunge molto alla nostra squadra. Sono felice infine per il rinnovo di Immobile, per lui parlano i numeri".